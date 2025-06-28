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Симоне Индзаги: «Гвардиола — лучший из всех, его карьера говорит сама за себя, он всегда совершенствуется. “Ман Сити” играет в фантастический футбол на КЧМ»

«Манчестер Сити» и «Аль-Хилаль» сыграют в матче ⅛ финала клубного чемпионата мира.

Источник: Спортс"

«Я ценю его. Будет приятно сыграть против “Манчестер Сити” и увидеть Пепа.

Думаю, что он лучший из всех. Его карьера говорит сама за себя. И тем не менее он всегда старается совершенствоваться. «Манчестер Сити» играет в фантастический футбол на этом турнире.

Сыграть с ними — большая честь для меня. Такие матчи помогают нам расти«, — сказал главный тренер “Аль-Хилаля” Симоне Индзаги.

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