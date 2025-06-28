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Мичел Сальгадо: «О молодежи “Барсы” сейчас модно говорить, но никто не вспоминал об академии “Реала”, когда мы брали три ЛЧ подряд. Где была академия “Барсы” последние 8 лет?»

«Сейчас все говорят о молодежи “Барселоны”, потому что они один раз выиграли Ла Лигу. Но ведь они даже Лигу чемпионов не взяли.

Источник: Спортс"

Академия «Барсы» лучше, чем у «Реала»? Я думаю, что сейчас мода такая. Когда мы выигрывали три Лиги чемпионов подряд, никто не вспоминал о кантере «Реала».

А за последние 8 лет… Где была академия «Барселоны»? После Месси они вырастили Ламина Ямаля, который, конечно, зверь. У них есть и другие хорошие ребята.

«Реал» не может себе позволить думать о воспитанниках — он должен выигрывать. Год назад никто не говорил, что Винисиус или Родриго — плохие игроки или что они не из академии«, — сказал бывший защитник “Реала”.

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