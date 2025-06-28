Роналду о новом контракте с «Аль-Насром»: «Верю, что стану чемпионом. Предложения сыграть на клубном ЧМ были, но предпочитаю отдохнуть, сезон будет длинным из-за ЧМ-2026»

У меня были предложения сыграть на клубном чемпионате мира, но я думаю, что смысла в этом не было, поскольку я предпочитаю хорошо отдохнуть, хорошо подготовиться. Сезон будет очень длинным, потому что впереди чемпионат мира. Я хочу подготовиться не только к матчам «Аль-Насра», но и к матчам сборной. Вот почему я решил, что последним матчем сезона будет для меня игра в Лиге наций.
И я хотел остаться в этом клубе, потому что я его люблю", — сказал нападающий.
Роналду еще на 2 года в «Аль-Насре». Сколько-сколько он заработает?