«Брайтон» отклонил два предложения о трансфере Жоао Педро на 50 млн фунтов — скорее всего, от «Челси» и «Ньюкасла». «Чайки» хотят не менее 60 млн

Как передает BBC, размер предложений составляет порядка 50 миллионов фунтов, в то время как «Брайтон» намерен выручить за Педро не менее 60 миллионов. Клуб приобрел игрока у «Уотфорда» в 2023 году за рекордные для себя 30 миллионов фунтов.