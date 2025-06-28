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«Брайтон» отклонил два предложения о трансфере Жоао Педро на 50 млн фунтов — скорее всего, от «Челси» и «Ньюкасла». «Чайки» хотят не менее 60 млн

Названия клубов не разглашаются, однако известно, что интерес к бразильскому форварду проявляют «Челси» и «Ньюкасл».

Источник: Спортс"

Также известно, что «Ливерпуль» высоко оценивает 23-летнего игрока, но на данный момент не предпринимает попыток его приобрести.

Как передает BBC, размер предложений составляет порядка 50 миллионов фунтов, в то время как «Брайтон» намерен выручить за Педро не менее 60 миллионов. Клуб приобрел игрока у «Уотфорда» в 2023 году за рекордные для себя 30 миллионов фунтов.

Утверждается, что Жоао хочет «Брайтон». В прошлом сезоне АПЛ Педро забил 10 голов и отдал 6 результативных передач в 27 матчах. Его подробная статистика — здесь.

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