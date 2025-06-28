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Рейна о лучших вратарях его поколения и самом сложном сопернике: «Касильяс и Вальдес, в Европе — ван дер Сар, Буффон, Чех. Встречи с Дрогба превращались в настоящий кошмар»

42-летний вратарь завершил карьеру в этом сезоне.

Источник: Спортс"

— За всю вашу карьеру, кого бы вы назвали лучшим вратарем, против которого вам довелось играть?

— Мне повезло, что у меня были очень хорошие партнеры — Касильяс и Вальдес, которые немного выделялись на фоне остальных и оставили след в истории как «Барселоны», так и «Реала», а также в сборной. Я бы выбрал именно их.

Но, конечно, на европейском и мировом уровне я видел и других выдающихся вратарей… ван дер Сар, Буффон, Чех. За 25 лет я увидел очень многих отличных голкиперов, это правда.

— А если говорить о полевых игроках-соперниках — был ли кто-то, кого вы особенно опасались?

— Во времена, когда я играл в Англии, с той конкурентной борьбой и соперничеством между «Ливерпулем» и «Челси», встречи с Дрогба, а это происходило очень часто, превращались в настоящий кошмар, — сказал бывший вратарь «Ливерпуля» и сборной Испании.

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