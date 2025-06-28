По данным L"Equipe, «Лиону» назначен штраф в размере 50 млн евро. 12,5 млн придется заплатить УЕФА в любом случае, а необходимость перечислить оставшуюся сумму будет зависеть от выполнения клубом определенных финансовых требований.
Утверждается, что достичь поставленных целей будет тяжело: они предполагают вливание значительных средств в бюджет в кратчайшие сроки, ограничение фонда заработной платы, выход на положительное трансферное сальдо. При этом еще нужно будет добиться сохранения прописки в высшей лиге — иначе участие в ЛЕ будет исключено.
«Лион» исключили из Лиги 1. За бардак с деньгами.