Утверждается, что достичь поставленных целей будет тяжело: они предполагают вливание значительных средств в бюджет в кратчайшие сроки, ограничение фонда заработной платы, выход на положительное трансферное сальдо. При этом еще нужно будет добиться сохранения прописки в высшей лиге — иначе участие в ЛЕ будет исключено.