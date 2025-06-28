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УЕФА назначил «Лиону» штраф в размере 50 млн евро. 12,5 млн придется перевести в любом случае, выплата 37,5 млн зависит от выполнения ряда финансовых требований (L"Equipe)

Сосланный во второй дивизион «Олимпик» вчера сообщил, что подписал с Союзом европейских футбольных ассоциаций соглашение, позволяющее выступить в Лиге Европы в случае сохранения места в Лиге 1 по итогам рассмотрения апелляции.

Источник: Спортс"

По данным L"Equipe, «Лиону» назначен штраф в размере 50 млн евро. 12,5 млн придется заплатить УЕФА в любом случае, а необходимость перечислить оставшуюся сумму будет зависеть от выполнения клубом определенных финансовых требований.

Утверждается, что достичь поставленных целей будет тяжело: они предполагают вливание значительных средств в бюджет в кратчайшие сроки, ограничение фонда заработной платы, выход на положительное трансферное сальдо. При этом еще нужно будет добиться сохранения прописки в высшей лиге — иначе участие в ЛЕ будет исключено.

«Лион» исключили из Лиги 1. За бардак с деньгами.