Роналду про «Аль-Наср»: «Мы недовольны сезоном, но нужен позитивный настрой. Давайте думать, что предстоящий сезон станет лучшим в истории. И я верю, что мы выиграем что-то ценное»

— Конечно, мы недовольны тем, что произошло в прошлом сезоне. Это естественно. Если у вас есть бойцовский дух, дух победителя, то вы понимаете, что сделанного в этом сезоне недостаточно. Но это уже в прошлом, сейчас нужно сосредоточиться на настоящем.