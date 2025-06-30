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Роналду про «Аль-Наср»: «Мы недовольны сезоном, но нужен позитивный настрой. Давайте думать, что предстоящий сезон станет лучшим в истории. И я верю, что мы выиграем что-то ценное»

— Фанаты «Аль-Насра» не в восторге от того, как завершился последний сезон. Что вы можете им сказать?

Источник: Спортс"

— Конечно, мы недовольны тем, что произошло в прошлом сезоне. Это естественно. Если у вас есть бойцовский дух, дух победителя, то вы понимаете, что сделанного в этом сезоне недостаточно. Но это уже в прошлом, сейчас нужно сосредоточиться на настоящем.

Мы многое изменим. Я верю в проект. Что было, то прошло, нам нужен позитивный настрой. Давайте думать о том, что предстоящий сезон станет нашим лучшим в истории. И я верю, что нас ждет чудесный сезон, что мы выиграем что-то очень ценное, — сказал нападающий «Аль-Насра».