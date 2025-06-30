Энрике о дубле «Црвене Звезде»: «Когда Пантера на поле, она голодна до голов. “Зенит” показал качественный футбол»

— Да-да, так и есть! Я очень рад, что забил дважды, еще сильнее рад, что команда одержала победу. Мы начали подготовку к сезону с максимальной концентрацией, голодные до успеха. Лично я в каждом матче, неважно, товарищеском или официальном, хочу оставлять на поле все силы, хочу делать все для этой команды, потому что в ней есть победный дух и дух единства. И всегда, когда Пантера появляется на газоне, она голодна до забитых мячей и голевых передач!