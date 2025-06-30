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Тимощук о воспитанниках «Зенита»: «У нас нет времени ждать от них чудес. Мы заложники результата. Не можем позволить себе то, что другие клубы — дать молодому время развиваться»

— Молодые есть. Мы сейчас на этом сборе привлекаем к работе большое количество молодых игроков. Наш тренерский штаб следит на ними. И если кто-то появляется и оставляет яркое впечатление, мы всегда привлекаем его к тренировкам с основой.

Источник: Спортс"

— Что с Дмитрием Васильевым? Была информация, что он может уйти в аренду…

— Пока он с нами. Но ему, конечно, нужно играть. Он давно с основной — и это как раз один из тех примеров игрока, который проделал этот путь. Он получал свои шансы, но для того, чтобы ему вырасти, сделать шаг вперед, нужно приложить больше усилий, чтобы выиграть конкуренцию у тех игроков, которые сейчас играют на его позиции.

В футболе так всегда происходит — либо я, либо он. Мы на каждый сбор берем молодых, лучших, мы хотим их использовать, смотрим на них долго. Но времени на то, чтобы ждать от них каких-то чудес, у нас нет. Потому что мы заложники результата, и мы не можем позволить себе то, что могут позволить себе другие клубы — дать молодому больше времени развиваться.

И если у нас Педро 19-летний показывает зрелый, хороший футбол — иди играй. И по Васильеву может быть точно так же. Нет такого, что мы в ком-то не заинтересованы, не видим их. Результат работы клубной академии — это ее выпускники, и если взять в целом РПЛ, воспитанников «Зенита» в ней играет достаточно много. Но не всегда они подходят «Зениту», потому что для нас важен максимальный результат, — сказал тренер «Зенита».

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