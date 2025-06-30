Тимощук о воспитанниках «Зенита»: «У нас нет времени ждать от них чудес. Мы заложники результата. Не можем позволить себе то, что другие клубы — дать молодому время развиваться»

В футболе так всегда происходит — либо я, либо он. Мы на каждый сбор берем молодых, лучших, мы хотим их использовать, смотрим на них долго. Но времени на то, чтобы ждать от них каких-то чудес, у нас нет. Потому что мы заложники результата, и мы не можем позволить себе то, что могут позволить себе другие клубы — дать молодому больше времени развиваться.