Ананко о жеребьевке Кубка: «Все было честно и с первого раза, могу заверить. Слабо представляю, почему возникли вопросы»

— Процесс жеребьевки мы очень долго проводили. Все было достойно и с первого раза. Тут даже добавить мне нечего. Я даже слабо представляю, почему такие вопросы возникли. Если этого достаточно, то со своей стороны могу заверить, что все было честно и искренне.