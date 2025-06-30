Дзюба дал совет молодым игрокам: «Надо замолчать и делать свое дело. Закусив все свои амбиции. В мое время, как бы ты ни смотрелся на поле, все равно тебя критиковали»

— Только выслушивая и работая. Закусив, как говорится, все свои амбиции, работаешь, работаешь и работаешь. В мое время, как бы ты ни смотрелся на поле, даже неплохо, все равно тебя критиковали.
Сейчас немного другое поколение. Поэтому надо просто замолчать, работать и делать свое дело. Доказывать все на поле, — заявил форвард «Акрона».
Узнать больше по теме
ФК «Акрон»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2025 году
ФК «Акрон» является дебютантом РПЛ. Несмотря на скромный статус в своем первом же сезоне команда смогла удивить не только своих болельщиков, но и экспертов. Как это получилось у Тольяттинского клуба, расскажем в нашем материале.Читать дальше