Компани о матче с «ПСЖ»: «Две топовые команды сыграют друг с другом на большой сцене. “Бавария” будет к этому готова»

«Атмосфера была настолько особенной и наэлектризованной, что интенсивность матча зашкаливала. Мы вкатывались в игру постепенно. Думаю, для болельщиков это был отличный матч. Мы рады выйти в следующий раунд».
О матче с «ПСЖ».
«Посмотрим, что нам нужно для этой игры. Сейчас главное — отдохнуть. Нам нужно восстановить энергию. Две топовые команды сыграют друг с другом на большой сцене. Мы будем к этому готовы», — сказал Компани.
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