Компани о последнем матче Сане за «Баварию»: «Испытываю к нему исключительно уважение. Желаю всего наилучшего»

"Исключительно уважение [испытываю к нему]. Когда делишь раздевалку с кем-то, в этом есть нечто особенное.
Мы многое выиграли вместе в «Манчестер Сити» и продолжали побеждать здесь. Мои отношения с ним навсегда останутся хорошими. Желаю ему всего наилучшего", — сказал Компани.
Сане перешел в «Галатасарай». Контракт — на три года с зарплатой 9 млн евро за сезон после налогов и бонусом за лояльность в размере 3 млн.
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