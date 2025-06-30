Агент Жемалетдинова: «Пока ни одного предложения из России нет. Разговариваем с клубом из Турции»

— Да, его возвращение в футбол после той травмы получилось не самым простым. Тем не менее Марко [Николич], зная игровые возможности Рифата, мог где-то немного потерпеть. Но для руководства клуба, нового главного тренера, видимо, это было уже неприемлемым. Значит, рассматривают на этой позиции других исполнителей.