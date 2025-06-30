Тимощук о судействе: «Все клубы просят об опубликовании переговоров ВАР, ясных трактовок, особенно что касается игры рукой и взятия ворот»

— Да, они теперь ждут. Хотя есть Левников, который склонен свои изначальные решения не менять. При этом на видеоповторах не всегда сидят специалисты самого высокого уровня, бывают недочеты. Наверное, будет идеально, когда мы придем к 3D-картинке как в Лиге чемпионов или в АПЛ — по этой модели ты ясно и четко все видишь.