«Юве», «Рома» и «Сосьедад» претендуют на защитника «Борнмута» Сенеси. Клуб АПЛ уже покинули Хейсен и Керкез, Забарный может перейти в «ПСЖ»

По данным источника, на Сенеси также претендуют «Ювентус» и «Сосьедад».
В это межсезонье «Борнмут» уже покинули защитники Дин Хейсен («Реал») и Милош Керкез («Ливерпуль»), а Илья Забарный может перейти в «ПСЖ».
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Туринский ФК «Ювентус» по праву считается гордостью итальянского футбола. Это один из старейших, самых титулованных и дорогих клубов мира. В нашей статье — история команды, ее символика, ближайшие матчи в 2025 году и легендарные игроки, прославившие «черно-белых».Читать дальше