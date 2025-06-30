Гусман не хочет возвращаться в «Торпедо». Самый дорогой трансфер клуба находится в Колумбии и не выходит на связь (Legalbet)

Помимо прочего Гусман, по данным источника, убрал упоминание черно-белых из своего профиля в социальной сети, несмотря на действующий до июня 2027-го контракт.
«Торпедо» купило Гусмана в январе этого года за рекордные для себя 1,8 млн евро. В 11 матчах прошлого сезона Первой лиги колумбиец забил 5 голов и сделав 1 ассист, став вторым бомбардиром команды.
РФС угрожает «Торпедо» исключением из всех турниров в случае обращения в CAS. Клуб переведут в Первую лигу, если он примет наказание за попытку подкупа судьи (Иван Карпов).