Дуран близок к переходу в «Фенербахче». «Аль-Наср» купил форварда за 77+13 млн евро в январе

По данным источника, стороны уверены, что переход Дурана в «Фенербахче» состоится.
Дуран перешел в «Аль-Наср» из «Астон Виллы» в январе этого года за 77+13 млн евро. В 13 матчах минувшего чемпионата Саудовской Аравии нападающий забил 8 голов.
Стамбульский клуб, который возглавляет Жозе Моуринью, добился прогресса в переговорах о трансфере 21-летнего игрока сборной Колумбии, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По данным источника, стороны уверены, что переход Дурана в «Фенербахче» состоится.
Дуран перешел в «Аль-Наср» из «Астон Виллы» в январе этого года за 77+13 млн евро. В 13 матчах минувшего чемпионата Саудовской Аравии нападающий забил 8 голов.