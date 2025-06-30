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Дуран близок к переходу в «Фенербахче». «Аль-Наср» купил форварда за 77+13 млн евро в январе

Стамбульский клуб, который возглавляет Жозе Моуринью, добился прогресса в переговорах о трансфере 21-летнего игрока сборной Колумбии, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Источник: Спортс"

По данным источника, стороны уверены, что переход Дурана в «Фенербахче» состоится.

Дуран перешел в «Аль-Наср» из «Астон Виллы» в январе этого года за 77+13 млн евро. В 13 матчах минувшего чемпионата Саудовской Аравии нападающий забил 8 голов.