Медведев допустил возвращение Дзюбы в «Зенит»: «Про работу в клубе поговорим, когда он закончит. Мы очень чутко относимся к нашим легендам»

"Нельзя в одну реку войти дважды — это об игроке. А про работу в клубе поговорим, когда он закончит [игровую карьеру].
Не знаю, какие у него планы. У нас работают наши легенды. Мы очень чутко относимся к нашим легендам, к которым относится и Дзюба«, — сказал председатель правления “Зенита”.
Дзюба о завершении карьеры: «Я загадал себе: еще годик — и все, наверное. Возможно, после будет еще годик, но пока этот надо доиграть».
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