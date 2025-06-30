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Медведев допустил возвращение Дзюбы в «Зенит»: «Про работу в клубе поговорим, когда он закончит. Мы очень чутко относимся к нашим легендам»

36-летний форвард «Акрона» выступал за петербургский клуб с 2015 по 2022 год.

Источник: Спортс"

"Нельзя в одну реку войти дважды — это об игроке. А про работу в клубе поговорим, когда он закончит [игровую карьеру].

Не знаю, какие у него планы. У нас работают наши легенды. Мы очень чутко относимся к нашим легендам, к которым относится и Дзюба«, — сказал председатель правления “Зенита”.

Дзюба о завершении карьеры: «Я загадал себе: еще годик — и все, наверное. Возможно, после будет еще годик, но пока этот надо доиграть».

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