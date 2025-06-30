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Златан о 0:4 «Интера» Месси от «ПСЖ»: «Проиграл не Лионель, а команда — он играл со статуями, а не с партнерами. В любом большом клубе вы бы увидели настоящего

Клуб из Флориды был разгромлен «ПСЖ» (0:4) в ⅛ финала клубного чемпионата мира.

Источник: Спортс"

«Нет, нет, не говорите об этом поражении так, как будто это его вина! Не Месси проиграл, а “Интер Майами”! Вы видели эту команду? Месси играет в окружении статуй, а не партнеров по команде!

Если бы он был в настоящей команде — в Париже, в Манчестере, в любой большой команде, вы бы увидели настоящего льва«, — сказал бывший нападающий “Барселоны” и “ПСЖ”.

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