Златан о 0:4 «Интера» Месси от «ПСЖ»: «Проиграл не Лионель, а команда — он играл со статуями, а не с партнерами. В любом большом клубе вы бы увидели настоящего

«Нет, нет, не говорите об этом поражении так, как будто это его вина! Не Месси проиграл, а “Интер Майами”! Вы видели эту команду? Месси играет в окружении статуй, а не партнеров по команде!
Если бы он был в настоящей команде — в Париже, в Манчестере, в любой большой команде, вы бы увидели настоящего льва«, — сказал бывший нападающий “Барселоны” и “ПСЖ”.
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