Мхитарян грудью толкнул откинувшего мяч тренера «Флуминенсе», началась перепалка. Гаушо получил желтую

В добавленное к первому тайму время возглавляющий «Флуминенсе» Ренато Гаушо ногой откинул вышедший за пределы поля мяч, когда его пытался поднять Мхитарян. Армянский футболист подбежал к 62-летнему специалисту и толкнул его грудью в плечо.
Вскоре вокруг них собрались игроки обоих клубов, а также судьи, ситуацию удалось успокоить. Гаушо за свои действия получил желтую карточку.
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