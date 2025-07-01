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Ученый о жаре в США во время ЧМ: «Может, игры придется делить на четверти. Когда научные данные говорят “стоп”, организаторы берут на себя большую ответственность. Риски касаются и зрителей»

Профессор Майк Типтон из Портсмутского университета, ведущий специалист в области воздействия экстремальных температур на организм человека, рассказал, как Международной федерации футбола следует справляться с жарой в ходе турнира, который пройдет следующим летом в США.

Источник: Спортс"

"Я бы перенес матчи на стадион с кондиционированием воздуха и с крышей, а в идеале — на более прохладное время года. Но раз уж мы связаны текущими условиями, единственное, что можно сделать, — это выбрать более прохладное время суток.

С точки зрения термофизиологии для здоровья и продуктивности игроков я бы рекомендовал начинать матчи как можно раньше — хотя я понимаю логистические сложности.

Риски для здоровья касаются не только игроков, но и судей и зрителей, многие из которых значительно менее подготовлены физически, чем спортсмены. Если продолжать проводить матчи в условиях, когда все рациональные научные данные говорят «стоп», организаторы берут на себя большую ответственность.

Скорее всего, игра радикально изменится. ФИФА должна продумать, где, когда и как проводить такие матчи. Не исключено, что игры придется делить на четверти вместо таймов", — сказал Типтон.

КЧМ плавится от жары — матчи почти в 40°. ФИФА не жалко звезд и фанатов? ?