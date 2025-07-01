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Аудитор зачтет «Барселоне» 100 млн евро от продажи VIP-мест. В клубе полагают, что это позволит выйти к правилу 1:1

Diario Sport утверждает, что «блауграна» практически получила подтверждение от своего аудитора, Crowe Spain, что он зачтет 100 миллионов евро от передачи прав на эксплуатацию 457 VIP-мест на «Камп Ноу» в балансе этого сезона.

Источник: Спортс"

Клуб верит, что эта операция позволит вернуться к соблюдению так называемого правила 1:1 и даст свободно действовать на трансферном рынке. Впрочем, «Барселоне» придется расстаться с рядом игроков, чтобы освободить пространство в зарплатной ведомости.

Отмечается, что на данный момент «Барселона» получила 58 из 100 миллионов евро, предусмотренных за передачу прав на эксплуатацию 457 VIP-мест. Компании Forta Advisors Limited и New Era Visionary Group выплатили 28 и 30 миллионов соответственно. Найти инвесторов, которые помогут с недостающими 42 млн, непросто, подчеркивается в статье.

«Барса» заплатит 400 млн долга позже. Ну теперь 1:1 или Ла Лиге еще мало?

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