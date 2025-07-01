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«Ювентус» активизировал контакты с Осимхеном. Туринцы хотят получить согласие форварда и затем вести переговоры с «Наполи»

Инсайдер Джанлука Ди Марцио сообщает, что нигериец всегда был приоритетной целью клуба. На выходных туринцы активизировали общение с представителями форварда «Наполи».

Источник: Спортс"

«Бьянконери» хотят сперва получить согласие игрока на переход и согласовать зарплату, а затем уже вести переговоры с неаполитанцами.

Статистику 26-летнего Осимхена можно изучить здесь.

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