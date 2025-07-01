«Ювентус» активизировал контакты с Осимхеном. Туринцы хотят получить согласие форварда и затем вести переговоры с «Наполи»

«Бьянконери» хотят сперва получить согласие игрока на переход и согласовать зарплату, а затем уже вести переговоры с неаполитанцами.
Статистику 26-летнего Осимхена можно изучить здесь.
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