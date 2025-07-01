Киву о вылете «Интера» с КЧМ: «Флуминенсе» был свежее и острее. Я не увидел нужного настроя, мы не справлялись с их интенсивностью и высоким прессингом"

В целом уровень нашей энергии был заметен. Мы до самого конца пытались перевернуть игру, вдобавок не повезло — дважды попали в каркас ворот, у де Врея был момент. В итоге мы пропустили два гола, по сути, после двух ударов по воротам«, — сказал тренер “Интера” Sport Mediaset.
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