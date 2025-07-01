Александр Мостовой: «Если бы Кордоба перешел в “Спартак”, “Краснодар” не стал бы чемпионом, а Мусаева не признали бы лучшим тренером»

Кордобу признали лучшим игроком сезона. Никто с этим спорить не будет, потому что все видят, насколько это сильный игрок по меркам РПЛ. А вот если бы Кордоба перешел в «Спартак», как об этом говорили в прессе, «Краснодар» не стал бы чемпионом«. И Мусаев ничего бы не смог поделать с этим. И лучшим тренером его не признали бы», — сказал бывший футболист «Спартака».