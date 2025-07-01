Агент Захаряна: «Возвращение Арсена в РПЛ невозможно. Даже намеков нет на уход из “Сосьедада”. Он хочет играть в Ла Лиге»

Возвращение Арсена в РПЛ? Это невозможно. Он никуда не собирается. Откуда вообще возникают теории, что «Сосьедад» хочет куда-то отдать Захаряна? Сам Арсен тоже хочет играть в Ла Лиге. Даже намеков нет, что Захарян может уйти.