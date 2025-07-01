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Холанд забил 301-й гол в карьере — «Аль-Хилалю» в ⅛ финала КЧМ

Нападающий «Манчестер Сити» забил в ворота «Аль-Хилаля» (3:3, идет дополнительное время) на 55-й минуте матча ⅛ финала клубного ЧМ. Этот мяч стал для игрока сборной Норвегии 301-м в карьере. На 90-й минуте игры с саудовцами Холанд был заменен.

Источник: Спортс"

20 голов Холанд забил в «Мольде», 29 — в «Зальцбурге», 86 — в «Боруссии» Дортмунд, 124 — в «Манчестер Сити». В составе национальной команды на счету форварда 42 забитых мяча.

Всего в уходящем сезоне Холанд отметился 34 голами в 48 матчах во всех турнирах. Его подробную статистику можно найти здесь.

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