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«Аль-Хилаль» сыграет с «Флуминенсе» в ¼ финала клубного ЧМ 4 июля

«Аль-Хилаль» вышел в ¼ финала клубного чемпионата мира.

Источник: Спортс"

В ⅛ финала саудовский клуб одолел «Манчестер Сити» (4:3 доп. вр.) и на следующей стадии встретится с «Флуминенсе», который в понедельник обыграл «Интер» (2:0).

Матч «Аль-Хилаля» с «Флуминенсе» пройдет 4 июля.

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