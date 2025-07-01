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«Манчестер Сити» проведет 2025 год без трофеев. Клуб вылетел с КЧМ в ⅛ финала

Сегодня команда Пепа Гвардиолы вылетела с клубного ЧМ, уступив «Аль-Хилалю» (3:4 доп. вр.) в ⅛ финала.

Источник: Спортс"

Ранее в сезоне «горожане» проиграли «Кристал Пэлас» (0:1) в финале Кубка Англии, в АПЛ заняли третье место, а в Лиге чемпионов дважды уступили «Реалу» (2:3, 1:3) в стыковых матчах.

Из Кубка английской лиги «Ман Сити» вылетел еще в октябре 2024-го, уступив в ⅛ финала «Тоттенхэму» (1:2).

Таким образом, «Ман Сити» проведет нынешний календарный год без трофеев.

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