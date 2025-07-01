«Аль-Хилаль» вышел в ¼ финала КЧМ, «Интер» — нет. Индзаги покинул миланцев и возглавил саудовский клуб в начале июня

Примечательно, что Индзаги возглавил «Аль-Хилаль» лишь в начале июня. До этого итальянец в течение 4 лет тренировал «нерадзурри», которые в финале Лиги чемпионов-2025 проиграли «ПСЖ» (0:5), а в Серии А финишировали вторыми.
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Италия — страна, где футбол возведен в ранг культа, а лучшие нападающие становятся иконами для миллионов болельщиков. Матчи национальной сборной и матчи Серии А собирают полные стадионы, а среди самых популярных клубов выделяется ФК «Интер». Фанаты называют команду «нерадзурри», что переводится как «черно-синие».Читать дальше