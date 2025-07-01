Гонсало Гарсия забил 3 гола в 4 матчах за «Реал» на клубном ЧМ. Трент в игре с «Ювентусом» сделал 1-й голевой пас

У Гарсии теперь три гола и один результативный пас на клубном чемпионате мира. Больше на турнире забил только Анхель Ди Мария из «Бенфики».
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Туринский ФК «Ювентус» по праву считается гордостью итальянского футбола. Это один из старейших, самых титулованных и дорогих клубов мира. В нашей статье — история команды, ее символика, ближайшие матчи в 2025 году и легендарные игроки, прославившие «черно-белых».Читать дальше