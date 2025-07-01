Смолов о завершении карьеры: «Близко. Быть сплочением коллектива, отвечать за баню, сидеть на банке — я не готов. В командах, борющихся за выживание — какой футбол? Я там не нужен&ra

Та весна в «Динамо» — там было больше негатива, это был первый опыт, когда я не играю. Сейчас этот год еще больше укрепил мое впечатление, что я обязан играть, как некоторые говорят. Понимаю, что это не случайность. В этих командах играть не буду — сидеть на банке, отвечать за атмосферу неинтересно. Я не хочу любыми путями остаться в футболе.