Смолов о завершении карьеры: «Близко. Быть сплочением коллектива, отвечать за баню, сидеть на банке — я не готов. В командах, борющихся за выживание — какой футбол? Я там не нужен&ra

— Легко. Я ближе к этому. В командах, где нормальные футболисты за что-то борются, на ведущих ролях я не буду. Быть сплочением коллектива и отвечать за баню — я не готов, не моя история.
Та весна в «Динамо» — там было больше негатива, это был первый опыт, когда я не играю. Сейчас этот год еще больше укрепил мое впечатление, что я обязан играть, как некоторые говорят. Понимаю, что это не случайность. В этих командах играть не буду — сидеть на банке, отвечать за атмосферу неинтересно. Я не хочу любыми путями остаться в футболе.
Идти в команду, которая будет бороться за вылет — какой там футбол? Во что я там буду играть? Я там и не нужен объективно. Никого не хочу обидеть — Антон Заболотный 7 лет назад в «Химки» мечтал бы попасть, наверное. Сейчас он подписывается в «Спартак», потому что футбол такой.
Условно я иду в команду, которая борется за выживание — партнеры не очень, результаты будут так себе. Про партнеров невысокого уровня вряд ли будут говорить, что они что-то не так сделали. Все будут говорить, что Смолов не забивает, он мертвый, он не тот.
Я буду злиться, кипеть, потому что буду понимать, что эти не могут ничего. [Жена] Карина будет ругаться, потому что я дома буду ходить их все время ругать. А я переживаю, я много думаю о футболе. Исходя из этого, ближе к тому, чтобы закончить.
Ну и все закруглилось, я стал чемпионом, слава богу. В этом футболе все было. Опять же мне 35 лет — вообще нормально. Я раньше думал — 33−34 максимум.
— Грустно?
— Нет. Опять же — нет гарантии, что в конце июля или в августе я не скажу: "Я не могу, я не наигрался, хочу еще год. Матч прощальный я организовывать не собираюсь.
— К Кокорину не поедешь?
— На Кипр. По Кипру ни разу даже переговоров не было. Катар был, Турция периодически всплывала. Кипра не было, — сказал Смолов Константину Тюкавину в своем подкасте на ютуб-канале Smol Talk.