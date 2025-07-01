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Смолов о завершении карьеры: «Близко. Быть сплочением коллектива, отвечать за баню, сидеть на банке — я не готов. В командах, борющихся за выживание — какой футбол? Я там не нужен&ra

— Какие планы у тебя в дальнейшем, Федь? Ты представляешь, что ты можешь закончить?

Источник: Спортс"

— Легко. Я ближе к этому. В командах, где нормальные футболисты за что-то борются, на ведущих ролях я не буду. Быть сплочением коллектива и отвечать за баню — я не готов, не моя история.

Та весна в «Динамо» — там было больше негатива, это был первый опыт, когда я не играю. Сейчас этот год еще больше укрепил мое впечатление, что я обязан играть, как некоторые говорят. Понимаю, что это не случайность. В этих командах играть не буду — сидеть на банке, отвечать за атмосферу неинтересно. Я не хочу любыми путями остаться в футболе.

Идти в команду, которая будет бороться за вылет — какой там футбол? Во что я там буду играть? Я там и не нужен объективно. Никого не хочу обидеть — Антон Заболотный 7 лет назад в «Химки» мечтал бы попасть, наверное. Сейчас он подписывается в «Спартак», потому что футбол такой.

Условно я иду в команду, которая борется за выживание — партнеры не очень, результаты будут так себе. Про партнеров невысокого уровня вряд ли будут говорить, что они что-то не так сделали. Все будут говорить, что Смолов не забивает, он мертвый, он не тот.

Я буду злиться, кипеть, потому что буду понимать, что эти не могут ничего. [Жена] Карина будет ругаться, потому что я дома буду ходить их все время ругать. А я переживаю, я много думаю о футболе. Исходя из этого, ближе к тому, чтобы закончить.

Ну и все закруглилось, я стал чемпионом, слава богу. В этом футболе все было. Опять же мне 35 лет — вообще нормально. Я раньше думал — 33−34 максимум.

— Грустно?

— Нет. Опять же — нет гарантии, что в конце июля или в августе я не скажу: "Я не могу, я не наигрался, хочу еще год. Матч прощальный я организовывать не собираюсь.

— К Кокорину не поедешь?

— На Кипр. По Кипру ни разу даже переговоров не было. Катар был, Турция периодически всплывала. Кипра не было, — сказал Смолов Константину Тюкавину в своем подкасте на ютуб-канале Smol Talk.