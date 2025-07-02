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Челестини о 3:1 с «Партизаном»: «ЦСКА в первом тайме не удавалось прессинговать, были проблемы. Это может быть связано с усталостью из-за сборов»

Во вторник армейский клуб дома обыграл команду из Сербии (3:1) в матче 1-го тура BetBoom Братского Кубка.

Источник: Спортс"

— Как оцените игру?

— Мне не понравилось давление, которое мы оказывали на соперника в первом тайме. Это может быть связано с усталостью игроков из-за наших сборов. Также было мало движения впереди, поэтому мы не особо контролировали пространство, которое получали между линиями. В первом тайме было всего несколько моментов.

Второй тайм мне понравился намного больше по качеству игры, к тому же мы смогли еще забить. Так что второй тайм в атаке мне понравился.

— Означает ли это, что состав игроков во втором тайме сильнее тех, кто был в первом?

— Нет, я говорю в целом о команде, а не об отдельных игроках. Команде в первом тайме не удавалось прессинговать, у нас были небольшие проблемы. Во втором тайме мы смогли добиться баланса в командных действиях, поэтому он удался намного лучше.

— В начале первого тайма крайние нападающие не понимали, когда идти и закрывать центральных защитников. После этого вы попросили их больше играть персонально?

— Я согласен с вами, что первые двадцать минут не задались. Надо признать, что и «Партизан» хорошо играл, было непросто. Но если мы хотим оказывать давление, мы должны допустить игру 1 в 1.

Наши крайние нападающие должны понимать, что когда мы оказываем давление, они должны быть ближе к своему сопернику, им нужно идти внутрь и сближаться. Это мы не очень хорошо делали, были не насколько динамичными, чтобы двигаться и отбирать мячи.

На самом деле, у нас были хорошие моменты, когда мы могли идти и забивать. Но после отборов мяча мы практически сразу отдавали его сопернику, поэтому можно сказать, что первый тайм был не настолько хорошим, как хотелось бы.

— Можно ли предполагать, что главное качество для ваших крайних нападающих — скорость?

— Во втором тайме во время переходов мы были хороши, и это отличало две части игры. При этом Шуманский в первом тайме хорошо смещался в центр и создавал численное преимущество, получал свободные мячи между линиями. Но этого было мало.

А во втором тайме Обляков создавал хорошее движение между линиями. У нас было больше игроков в центре, поэтому мы могли комбинировать, создавать атаки и идти вперед, — сказал главный тренер ЦСКА.