«Ювентус» остался без трофеев в 2025 году. У туринцев за 4 сезона только победа в Кубке Италии

Также туринцы в этом году стали четвертыми в Серии А, вылетели из Кубка Италии на этапе четвертьфинала, из Лиги чемпионов — на стадии стыковых игр, из Суперкубка Италии — в полуфинале.
За последние четыре сезона «Ювентус» выиграл лишь один турнир — Кубок Италии в сезоне-2023/24.
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