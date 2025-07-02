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«Ювентус» остался без трофеев в 2025 году. У туринцев за 4 сезона только победа в Кубке Италии

Команда Игора Тудора сегодня уступила «Реалу» в первом раунде плей-офф клубного чемпионата мира и покинула турнир.

Источник: Спортс"

Также туринцы в этом году стали четвертыми в Серии А, вылетели из Кубка Италии на этапе четвертьфинала, из Лиги чемпионов — на стадии стыковых игр, из Суперкубка Италии — в полуфинале.

За последние четыре сезона «Ювентус» выиграл лишь один турнир — Кубок Италии в сезоне-2023/24.

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