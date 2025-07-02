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Футбол. Зарубежный
04:00
Боруссия Д
:
Монтеррей
Все коэффициенты
П1
1.86
X
3.70
П2
4.70
Футбол. Зарубежный
завершен
Реал
1
:
Ювентус
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
ПСЖ
4
:
Интер
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Фламенго
2
:
Бавария
4
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Интер
0
:
Флуминенсе
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Манчестер Сити
3
:
Аль-Хиляль
4
П1
X
П2

У «Реала» три победы подряд и ничья при Алонсо. Дальше — «Боруссия» или «Монтеррей»

Мадридцы одолели «Ювентус» (1:0) в первом раунде плей-офф клубного чемпионата мира и в ¼ финала встретятся с «Боруссией» или «Монтерреем».

Источник: Спортс"

При новом тренере испанский клуб провел четыре матча. Сперва он сыграл вничью с «Аль-Хилалем» (1:1), а затем одержал три победы подряд: над «Пачукой» (3:1), «Зальцбургом» (3:0) и «Ювентусом».

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