У «Реала» три победы подряд и ничья при Алонсо. Дальше — «Боруссия» или «Монтеррей»

При новом тренере испанский клуб провел четыре матча. Сперва он сыграл вничью с «Аль-Хилалем» (1:1), а затем одержал три победы подряд: над «Пачукой» (3:1), «Зальцбургом» (3:0) и «Ювентусом».
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