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Американский фонд Beckett Layne Ventures купил «Монцу» за 45 млн евро. Семья Берлускони сохранит представительство в совете директоров до лета 2026-го

Фонд Beckett Layne Ventures — венчурная компания из Ларчмонта, штат Нью-Йорк — возглавляет консорциум, выкупивший клуб.

Источник: Спортс"

Общая сумма сделки оценивается примерно в 45 миллионов евро, что составляет около половины от годового оборота клуба, зафиксированного в бюджете на 31 декабря 2024 года (около 85,7 млн евро). На итоговую оценку повлиял вылет команды в Серию B по итогам прошлого сезона.

В составе американской группы инвесторов — Брэндон Бергер, бывший директор по маркетингу «Челси».

Сделка структурирована следующим образом: 80% акций будут переданы уже этим летом, оставшиеся 20% — до июня 2026 года. До окончательного завершения сделки семья бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони через Fininvest сохранит представительство в совете директоров клуба, пропорционально доле участия.

«Fininvest и Beckett Layne Ventures (BLV) подписали сегодня соглашение о продаже 100% акций “Монцы”. Сделка предусматривает первичную передачу 80% доли в течение лета, а оставшиеся 20% — до июня 2026 года.

До этого момента Fininvest сохранит место в совете директоров клуба, соответствующее своей доле. Возглавляемый Брэндоном Бергером фонд является стратегическим и финансовым партнером компаний, работающих в спорте, медиа и индустрии развлечений.

Команда BLV вместе с партнерами и советниками, включая [бывшего генеральноо директора «Ромы»] Мауро Бальдиссони, обладает значительным опытом в профессиональном спорте и особым вниманием к европейскому футболу", — говорится в заявлении клуба.

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