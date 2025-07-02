Американский фонд Beckett Layne Ventures купил «Монцу» за 45 млн евро. Семья Берлускони сохранит представительство в совете директоров до лета 2026-го

Общая сумма сделки оценивается примерно в 45 миллионов евро, что составляет около половины от годового оборота клуба, зафиксированного в бюджете на 31 декабря 2024 года (около 85,7 млн евро). На итоговую оценку повлиял вылет команды в Серию B по итогам прошлого сезона.
В составе американской группы инвесторов — Брэндон Бергер, бывший директор по маркетингу «Челси».
Сделка структурирована следующим образом: 80% акций будут переданы уже этим летом, оставшиеся 20% — до июня 2026 года. До окончательного завершения сделки семья бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони через Fininvest сохранит представительство в совете директоров клуба, пропорционально доле участия.
«Fininvest и Beckett Layne Ventures (BLV) подписали сегодня соглашение о продаже 100% акций “Монцы”. Сделка предусматривает первичную передачу 80% доли в течение лета, а оставшиеся 20% — до июня 2026 года.
До этого момента Fininvest сохранит место в совете директоров клуба, соответствующее своей доле. Возглавляемый Брэндоном Бергером фонд является стратегическим и финансовым партнером компаний, работающих в спорте, медиа и индустрии развлечений.
Команда BLV вместе с партнерами и советниками, включая [бывшего генеральноо директора «Ромы»] Мауро Бальдиссони, обладает значительным опытом в профессиональном спорте и особым вниманием к европейскому футболу", — говорится в заявлении клуба.