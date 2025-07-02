Американский фонд Beckett Layne Ventures купил «Монцу» за 45 млн евро. Семья Берлускони сохранит представительство в совете директоров до лета 2026-го

Общая сумма сделки оценивается примерно в 45 миллионов евро, что составляет около половины от годового оборота клуба, зафиксированного в бюджете на 31 декабря 2024 года (около 85,7 млн евро). На итоговую оценку повлиял вылет команды в Серию B по итогам прошлого сезона.