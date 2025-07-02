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«Фиорентина» арендовала у «Ниццы» защитника Вити с опцией выкупа

Итальянский клуб арендовал защитника «Ниццы» на ближайший сезон. Соглашение предусматривает опцию выкупа.

Источник: Спортс"

Вити отыграл в Лиге 1 сезон-2022/23, после чего отправился в аренду сперва в «Сассуоло», а затем в «Эмполи».

В минувшем розыгрыше Серии А защитник принял участие в 30 матчах и забил один гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.