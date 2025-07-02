Гарсия после 1:0 с «Юве»: «Реал» сражался, начал не слишком уверенно, но прибавил. Сравнения с Раулем — огромная честь, я многому у него научился"

Гонсало Гарсия стал автором гола после передачи Трента Александера-Арнолда.
"Очень рад, но еще больше — из-за победы команды. То, как мы сражались — просто невероятно.
Мы понимали, что матч будет напряженным. Начали не слишком уверенно, но прибавляли по ходу. Удерживали мяч, утомляли соперника".
О своем голе головой после паса Трента.
«Можно сказать, это одно из моих сильных качеств. Я всегда стараюсь находиться в штрафной. Не важно, как забивать — главное использовать момент».
О сравнениях с Раулем.
«Сравнения с Раулем — это огромная честь. Он был моим тренером два года, и я многому у него научился».
О праздновании гола.
«Это счастье — забить еще один мяч в этой футболке», — сказал полузащитник «Реала» Гонсало Гарсия.
Гонсало Гарсия забил 3 гола в 4 матчах за «Реал» на клубном ЧМ. Трент в игре с «Ювентусом» сделал 1-й голевой пас.
«Гонсало Гарсия напоминает Рауля — всегда в правильной позиции, ждет шансы и сражается за них. Не удивлен его игрой». Алонсо о 21-летнем форварде «Реала».