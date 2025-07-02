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Гарсия после 1:0 с «Юве»: «Реал» сражался, начал не слишком уверенно, но прибавил. Сравнения с Раулем — огромная честь, я многому у него научился"

Мадридцы одолели туринский клуб (1:0) в первом раунде плей-офф клубного чемпионата мира и в ¼ финала встретятся с «Боруссией» или «Монтерреем».

Источник: Спортс"

Гонсало Гарсия стал автором гола после передачи Трента Александера-Арнолда.

"Очень рад, но еще больше — из-за победы команды. То, как мы сражались — просто невероятно.

Мы понимали, что матч будет напряженным. Начали не слишком уверенно, но прибавляли по ходу. Удерживали мяч, утомляли соперника".

О своем голе головой после паса Трента.

«Можно сказать, это одно из моих сильных качеств. Я всегда стараюсь находиться в штрафной. Не важно, как забивать — главное использовать момент».

О сравнениях с Раулем.

«Сравнения с Раулем — это огромная честь. Он был моим тренером два года, и я многому у него научился».

О праздновании гола.

«Это счастье — забить еще один мяч в этой футболке», — сказал полузащитник «Реала» Гонсало Гарсия.

Гонсало Гарсия забил 3 гола в 4 матчах за «Реал» на клубном ЧМ. Трент в игре с «Ювентусом» сделал 1-й голевой пас.

«Гонсало Гарсия напоминает Рауля — всегда в правильной позиции, ждет шансы и сражается за них. Не удивлен его игрой». Алонсо о 21-летнем форварде «Реала».

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