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Панченко о банкротстве «Химок»: «Зачем злорадствовать? Клуб достойно закончил сезон, в РПЛ остался по спортивному принципу»

«Химки», занявшие 12-е место в Мир РПЛ и не получившие лицензию на следующий сезон в связи с невыполнением финансовых критериев, 18 июня объявили о приостановке деятельности.

Источник: Спортс"

— Расформирование «Химок» вызвало неоднозначную реакцию, некоторые болельщики были рады этому событию, вы понимаете, почему это так?

— Недавно мой хороший друг Сергей Терехов сказал такие слова: «А почему все смеются над “Химками”? Тут, наоборот, надо искать, в чем проблема.

Если мы будем смеяться над каждым клубом, то можем потерять их очень много. Клуб достойно закончил сезон, остался по спортивному принципу в лиге.

Да, были вопросы по финансам. Но зачем злорадствовать? Мы все живем в одной стране, — сказал экс-форвард «Химок» Кирилл Панченко.