Панченко о банкротстве «Химок»: «Зачем злорадствовать? Клуб достойно закончил сезон, в РПЛ остался по спортивному принципу»

— Расформирование «Химок» вызвало неоднозначную реакцию, некоторые болельщики были рады этому событию, вы понимаете, почему это так?
— Недавно мой хороший друг Сергей Терехов сказал такие слова: «А почему все смеются над “Химками”? Тут, наоборот, надо искать, в чем проблема.
Если мы будем смеяться над каждым клубом, то можем потерять их очень много. Клуб достойно закончил сезон, остался по спортивному принципу в лиге.
Да, были вопросы по финансам. Но зачем злорадствовать? Мы все живем в одной стране, — сказал экс-форвард «Химок» Кирилл Панченко.