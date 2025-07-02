Хаби Алонсо: «Нужно уметь биться, это в ДНК “Реала” — стиснуть зубы, делать то, что требуется. И с “Ювентусом” мы это сделали. Растем от матча к матчу»

Я слышал, как Карло Анчелотти говорил, что в прошлом сезоне команде не хватало баланса. Мастерство у нас есть, и чем больше осмысленности в плане коллективных действий мы привнесем в игру, тем лучше. Это тот путь, который нам нужен на клубном чемпионате мира и для новой эры«, — сказал главный тренер “Реала”.