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Хаби Алонсо: «Нужно уметь биться, это в ДНК “Реала” — стиснуть зубы, делать то, что требуется. И с “Ювентусом” мы это сделали. Растем от матча к матчу»

«Мы растем от матча к матчу. Сегодня мы прибавляли по ходу игры, поняли, где искать свободное пространство, и от этого наш футбол стал лучше. Нужно уметь биться, это в ДНК “Реала” — стиснуть зубы, делать то, что требуется.

Источник: Спортс"

«Мы растем от матча к матчу. Сегодня мы прибавляли по ходу игры, поняли, где искать свободное пространство, и от этого наш футбол стал лучше. Нужно уметь биться, это в ДНК “Реала” — стиснуть зубы, делать то, что требуется. И сегодня мы это сделали.

Я слышал, как Карло Анчелотти говорил, что в прошлом сезоне команде не хватало баланса. Мастерство у нас есть, и чем больше осмысленности в плане коллективных действий мы привнесем в игру, тем лучше. Это тот путь, который нам нужен на клубном чемпионате мира и для новой эры«, — сказал главный тренер “Реала”.