«Реал» сыграет с «Дортмундом» в матче ¼ финала клубного ЧМ

«Реал» и «Боруссия» проведут матч 5 июля в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси.
Таким образом, определились все четвертьфинальные пары клубного чемпионата мира:
«Флуминенсе» — «Аль-Хилаль»;
«Палмейрас» — «Челси»;
«ПСЖ» — «Бавария»;
«Реал» — «Боруссия».
Узнать больше по теме
ФК «Ювентус»: состав, ближайшие матчи в 2025 году и достижения клуба
Туринский ФК «Ювентус» по праву считается гордостью итальянского футбола. Это один из старейших, самых титулованных и дорогих клубов мира. В нашей статье — история команды, ее символика, ближайшие матчи в 2025 году и легендарные игроки, прославившие «черно-белых».Читать дальше