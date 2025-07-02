Судья Карасев о сезоне: «Мой самый неудачный в карьере в РПЛ. Травмы, ошибка, пропускаю, такой снежный ком. За критикой особо не слежу, сам понимаю, что ошибся»

Я критику не то чтобы не читаю, просто особо не слежу и не смотрю. Особенно после неудачных решений лучше отключиться. Но я-то сам понимаю, что ошибся. Здесь ошибся, через два тура не доработал, не так увидел. Я себя всегда объективно оцениваю, по голове себя не глажу, поэтому сезон неудачный", — сказал Карасев.