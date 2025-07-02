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Радимов об игре ЦСКА при Челестини после 3:1 с «Партизаном»: «Главное отличие — тотальный прессинг с первых минут. Будет интересный футбол, если его доведут до автоматизма»

Во вторник московский клуб дома обыграл «Партизан» (3:1) в матче BetBoom Братского кубка.

Источник: Спортс"

49-летний швейцарский специалист возглавил армейцев после ухода Марко Николича.

«Главное отличие — тотальный прессинг с первых минут. ЦСКА мне очень понравился. Не всегда получалось, “Партизан” в каких‑то моментах выходил опасно. Но идея меня впечатлила.

Это будет интересный футбол, если его доведут до автоматизма. ЦСКА очень хорошо бежал в атаку«, — сказал бывший игрок ЦСКА и “Зенита”.

Челестини о 3:1 с «Партизаном»: «ЦСКА в первом тайме не удавалось прессинговать, были проблемы. Это может быть связано с усталостью из-за сборов».