5 европейских клубов вышли в ¼ финала КЧМ. «ПСЖ», «Бавария», «Реал» и «Боруссия» — в одной половине сетки

Таким образом, в восьмерку лучших на турнире попали 5 европейских клубов («Бавария» и «Боруссия» из Бундеслиги, «Челси» из АПЛ, «Реал» из Ла Лиги и «ПСЖ» из Лиги 1).
Компанию им составят 2 бразильских команды («Флуминенсе» и «Палмейрас») и 1 саудовский («Аль-Хилаль»).
Пары ¼ финала (в полуфиналах сыграют победители 1-й и 2-й, 3-й и 4-й пар).
1. «Флуминенсе» — «Аль-Хилаль» (4 июля, начало — в 22:00 по московскому времени).
2. «Палмейрас» — «Челси» (5 июля, 04:00).
3. «ПСЖ» — «Бавария» (5 июля, 19:00).
4. «Реал» — «Боруссия» (5 июля, 23:00).
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