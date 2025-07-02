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Боруссия Д
2
:
Монтеррей
1
П1
X
П2
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завершен
Реал
1
:
Ювентус
0
П1
X
П2
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ПСЖ
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Интер
0
П1
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П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Фламенго
2
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Бавария
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П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Интер
0
:
Флуминенсе
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Манчестер Сити
3
:
Аль-Хиляль
4
П1
X
П2

5 европейских клубов вышли в ¼ финала КЧМ. «ПСЖ», «Бавария», «Реал» и «Боруссия» — в одной половине сетки

«Боруссия» Дортмунд одолела мексиканский «Монтеррей» (2:1) в заключительном матче ⅛ финала.

Источник: Спортс"

Таким образом, в восьмерку лучших на турнире попали 5 европейских клубов («Бавария» и «Боруссия» из Бундеслиги, «Челси» из АПЛ, «Реал» из Ла Лиги и «ПСЖ» из Лиги 1).

Компанию им составят 2 бразильских команды («Флуминенсе» и «Палмейрас») и 1 саудовский («Аль-Хилаль»).

Пары ¼ финала (в полуфиналах сыграют победители 1-й и 2-й, 3-й и 4-й пар).

1. «Флуминенсе» — «Аль-Хилаль» (4 июля, начало — в 22:00 по московскому времени).

2. «Палмейрас» — «Челси» (5 июля, 04:00).

3. «ПСЖ» — «Бавария» (5 июля, 19:00).

4. «Реал» — «Боруссия» (5 июля, 23:00).

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