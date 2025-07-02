Романцев о Заболотном в «Спартаке»: «Если инициатива шла от Станковича, то ход интересный. Возможно, у него чутье на горячих игроков, как он сам. Антон совсем не похож на “сбитого летчик

Может, оно не подведет и Деяна, который увидел в уже поигравшем нападающем еще не раскрытые в нем качества? Не зря же на Заболотного в свое время обращали внимание «Зенит» с ЦСКА. А сейчас кроме «Спартака» им интересовался еще и «Краснодар». Так что он совсем не похож на «сбитого летчика», как едко отозвался о нем кто-то из диванных аналитиков.