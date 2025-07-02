Медведев про шутку о «Зените» из Рио-де-Жанейро: «Она уже с бородой. Мы выбираем лучших игроков на своей позиции. Не имеет значения, бразилец, аргентинец или россиянин»

Он станет восьмым бразильским футболистом «Зенита». За команду уже выступают Нино, Луис Энрике, Вендел, Дуглас Сантос, Педро дос Сантос, Густаво Мантуан, Роберт Ренан.
«Шутка уже с бородой. Мы выбираем тех игроков, которые лучшие на своей позиции. Не имеет значения, появится бразилец, аргентинец или россиянин, мы смотрим не в паспорт игроков, а на то, как они играют», — сказал председатель правления «Зенита».
В 2023 году бывший форвард клуба Артем Дзюба высказался о большом числе бразильцев: «Понимал, что “Зенит” превращается в “Зенит” Рио-де-Жанейро. Это неправильно, должен быть костяк россиян. Обратно нет смысла идти, я не бразилец».