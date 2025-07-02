Медведев про шутку о «Зените» из Рио-де-Жанейро: «Она уже с бородой. Мы выбираем лучших игроков на своей позиции. Не имеет значения, бразилец, аргентинец или россиянин»

«Шутка уже с бородой. Мы выбираем тех игроков, которые лучшие на своей позиции. Не имеет значения, появится бразилец, аргентинец или россиянин, мы смотрим не в паспорт игроков, а на то, как они играют», — сказал председатель правления «Зенита».