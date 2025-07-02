Давиде Анчелотти о Кроосе: «Пустота, которую он оставил, была такой же огромной, как после ухода Роналду, Рамоса или Каземиро. Тони — уникальный игрок в истории “Реала” и футбола»

Уход Тони стал огромной потерей, но все знали, что он уходит, а на его место пришел самый талантливый игрок в мире. Никакой обиды за прошлый сезон нет, честно. Для меня это было как фильм, как сон, — сказал экс-ассистент главного тренера «Реала».