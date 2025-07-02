Месси про общение с игроками «ПСЖ» после матча на клубном ЧМ: «У нас были хорошие отношения. Благодарен за то, как ко мне там относились»

«Это были товарищи, с которыми у меня были очень хорошие отношения в те два сезона в Париже, и, хотя в клубе осталось мало игроков из того периода, со всеми у меня были хорошие отношения. Как я всегда говорю, я благодарен за это и за то, как ко мне там относились», — сказал Месси.