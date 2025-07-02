Неймар о критике: «Трудно отвечать тем, кто не понимает нашу жизнь. Осуждать легко, а понять, что за этим стоит, сложно. Я знаю, что я хороший человек. Мое имя останется в истории»

Сегодня, когда есть интернет и соцсети, людям сложно сосредоточиться только на самом спортсмене. Плохо, грустно, когда меня судят определенным образом, а иногда даже ненавидят те, кто меня не знает, не является частью моей повседневной жизни, не знает, сколько усилий я прилагаю ради себя и своей семьи.